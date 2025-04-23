Названы разрушающие почки вещества в крови

Терапевт Тимощенко: Повышенные глюкоза и холестерин разрушают почки

Повышение содержания некоторых веществ в крови негативно влияет на почки, предупредила терапевт Анастасия Тимощенко. Разрушающие этот орган вещества она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Тимощенко, работа почек может ухудшаться, если у человека повышен уровень глюкозы в крови. Людям, у которых есть наследственные риски развития сахарного диабета, избыточная масса тела и которые принимают глюкокортикостероиды, врач рекомендовала следить за уровнем глюкозы.

Кроме того, негативно влиять на почки может повышенный уровень «плохого» холестерина, или липопротеинов низкой плотности. Тимощенко объяснила, что «высокий» холестерин грозит закупоркой артерий, снабжающих кровью почки, а также вызывает воспалительный процесс. Это может приводить к хроническому нарушению кровоснабжения почек или поражению органа, заключила терапевт.

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