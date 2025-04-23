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14:34, 23 апреля 2025Забота о себе

Названы разрушающие почки вещества в крови

Терапевт Тимощенко: Повышенные глюкоза и холестерин разрушают почки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: angellodeco / Shutterstock / Fotodom

Повышение содержания некоторых веществ в крови негативно влияет на почки, предупредила терапевт Анастасия Тимощенко. Разрушающие этот орган вещества она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Тимощенко, работа почек может ухудшаться, если у человека повышен уровень глюкозы в крови. Людям, у которых есть наследственные риски развития сахарного диабета, избыточная масса тела и которые принимают глюкокортикостероиды, врач рекомендовала следить за уровнем глюкозы.

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Кроме того, негативно влиять на почки может повышенный уровень «плохого» холестерина, или липопротеинов низкой плотности. Тимощенко объяснила, что «высокий» холестерин грозит закупоркой артерий, снабжающих кровью почки, а также вызывает воспалительный процесс. Это может приводить к хроническому нарушению кровоснабжения почек или поражению органа, заключила терапевт.

Ранее кардиолог Иван Ефремкин рассказал о первых признаках проблем с сердцем. По словам врача, заподозрить сердечную недостаточность можно по ряду признаков. Так, указывать на нее могут одышка даже при привычной активности, быстрая утомляемость и снижение переносимости физических нагрузок.

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