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06:02, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша обрадовалась советскому туалету во время путешествия

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Популярная российская блогерша Катя Клэп (настоящее имя — Екатерина Трофимова) побывала в Гонконге и показала туалет с советскими элементами декора. В видео, доступном на YouTube, она призналась, что увиденное во время путешествия обрадовало ее.

В ролике Клэп посетила туалет в одном из заведений Гонконга и заметила стены из стеклобетона. «Когда появился запрос на такие стеклянные блоки, в Советском союзе сделали копию этой же разработки, которую придумали в Британии», — объяснила блогерша.

«Боже мой, как прекрасно! Какое прекрасное здания, какие классные блоки!» — обрадовалась Клэп. Трофимова призналась, что установила у себя дома такие же элементы декора.

Ранее популярный блогер Александр Зубарев, живущий в Китае, пожаловался на высокие цены на жилье в стране. Он заявил, что стоимость одного квадратного метра недвижимости в Шанхае будет стоить около 1,3 миллиона рублей.

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