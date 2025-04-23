Появились подробности о выброшенных на помойку письмах детей бойцам СВО

Выброшенные в Нижегородской области письма бойцам СВО передавались волонтерам

Написанные детьми письма бойцам специальной военной операции (СВО), которые нашли на помойке в Нижегородской области, передавались нескольким волонтерским организациям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Отделения Народного фронта (ОНФ), передает РИА Новости.

«Письма от студентов учебного заведения передавались нескольким волонтерским организациям региона, в том числе в "Народный фронт". Президентское движение подключилось к расследованию инцидента», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что виновных в случившемся найдут. В «Народном фронте», как отметили там, знают о значении писем и слов поддержки для военнослужащих, находящихся в зоне СВО.

О том, что письма учеников Нижегородского строительного техникума в Нижнем Новгороде бойцам СВО нашли на помойке, стало известно 20 апреля. Директор техникума впоследствии заявила, что помнит, кому передавали коробку с письмами. Замглавы образовательного учреждения прокомментировала ситуацию фразой «мы в шоке, честно говоря».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин впоследствии назвал бездушным тупым моральным уродом выбросившего в мусор письма детей бойцам СВО. Он отметил, что руководство учебного заведения дало невнятные комментарии после случившегося.