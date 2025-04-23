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11:53, 23 апреля 2025Спорт

Роднина высказалась о помощи Трампа в вопросе возвращения россиян

Роднина о помощи Трампа в возвращении россиян: Нас не стали так яро отвергать
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о помощи президента США Дональда Трампа в вопросе возвращения россиян. Его слова Sport24.

Роднина заявила, что благодаря Трампу россиян не стали так яро отвергать. «Какие-то федерации продолжают вести себя не очень прилично, а какие-то, наоборот, идут на улучшение. И в каждом виде спорта это по-разному: где-то сильно чувствуется отсутствие российских спортсменов, а где-то — не очень», — отметила она.

Ранее Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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