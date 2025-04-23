Угонявший у любовниц машины россиянин избежал наказания

Ura.ru: Угонявший у любовниц машины россиянин Джунковский избежал наказания

Россиянин, который угонял машины у своих любовниц, избежал наказания. Об этом сообщает Ura.ru.

В Екатеринбурге полицейские отказались возбудить уголовное дело против Олега Джунковского, которого бывшая возлюбленная Дарья (фамилия не раскрывается) обвинила в угоне ее машины. Мужчина втерся в доверие женщины, затем продал ее автомобиль и сбежал.

Екатеринбурженка, которая полгода жила с Джунковским, познакомилась с ним в сентябре 2024 года, когда привезла к нему в гараж свое авто марки Peugeot для ремонта. Россиянин отремонтировал машину и вернул ее хозяйке, однако через несколько дней она опять сломалась, из-за чего Дарья вновь обратилась к механику.

Мужчина не взял деньги с женщины, они начали тесно общаться, а вскоре съехались. Джунковский рассказывал, что занимается перекупкой машин и даже брал Дарью с собой в рабочую поездку в Самару. Затем в марте 2025 года он заявил возлюбленной, что ее Peugeot вновь сломался, и вызвался выполнить ремонт: Дарья купила порог, после чего партнер отвез авто в гараж.

Придя домой, я увидела этот порог дома. Я сразу же засомневалась, что он занимается ремонтом. Стала звонить ему, но он отвечал, что занят. После он заявил, что моя машина разобрана и стоит в гараже, а сам он вернется домой на такси. Он неоднократно писал: "Подъезжаю, буду дома через пять минут". Потом скинул чужой номер и сказал, чтобы я звонила и забирала машину Дарья пострадавшая

В итоге Дарье ответил незнакомец, который сказал, что купил Peugeot у Олега за 200 тысяч рублей и получил от него весь пакет необходимых документов. После этого пострадавшая обратилась в полицию, где узнала, что Джунковский — ранее судимый за мошенничество и находится в федеральном розыске.

«Людей, которых он так оставил без машины, сейчас больше шести или восьми. На него написаны заявления. Вероятно, он обманывает вдов или молодых девочек. Втирается в доверие, а потом крадет машины. Я хочу предостеречь доверчивых женщин, а также мужчин от данного гражданина», — подытожила россиянка.

В августе в Москве три девушки написали заявление на сбежавшего с дорогими подарками возлюбленного.