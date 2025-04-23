Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:06, 23 апреля 2025Ценности

Угонявший у любовниц машины россиянин избежал наказания

Ura.ru: Угонявший у любовниц машины россиянин Джунковский избежал наказания
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Россиянин, который угонял машины у своих любовниц, избежал наказания. Об этом сообщает Ura.ru.

В Екатеринбурге полицейские отказались возбудить уголовное дело против Олега Джунковского, которого бывшая возлюбленная Дарья (фамилия не раскрывается) обвинила в угоне ее машины. Мужчина втерся в доверие женщины, затем продал ее автомобиль и сбежал.

Екатеринбурженка, которая полгода жила с Джунковским, познакомилась с ним в сентябре 2024 года, когда привезла к нему в гараж свое авто марки Peugeot для ремонта. Россиянин отремонтировал машину и вернул ее хозяйке, однако через несколько дней она опять сломалась, из-за чего Дарья вновь обратилась к механику.

Материалы по теме:
Одержимая страстью Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Одержимая страстьюСлежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
7 октября 2020
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Мужчина не взял деньги с женщины, они начали тесно общаться, а вскоре съехались. Джунковский рассказывал, что занимается перекупкой машин и даже брал Дарью с собой в рабочую поездку в Самару. Затем в марте 2025 года он заявил возлюбленной, что ее Peugeot вновь сломался, и вызвался выполнить ремонт: Дарья купила порог, после чего партнер отвез авто в гараж.

Придя домой, я увидела этот порог дома. Я сразу же засомневалась, что он занимается ремонтом. Стала звонить ему, но он отвечал, что занят. После он заявил, что моя машина разобрана и стоит в гараже, а сам он вернется домой на такси. Он неоднократно писал: "Подъезжаю, буду дома через пять минут". Потом скинул чужой номер и сказал, чтобы я звонила и забирала машину

Дарьяпострадавшая

В итоге Дарье ответил незнакомец, который сказал, что купил Peugeot у Олега за 200 тысяч рублей и получил от него весь пакет необходимых документов. После этого пострадавшая обратилась в полицию, где узнала, что Джунковский — ранее судимый за мошенничество и находится в федеральном розыске.

«Людей, которых он так оставил без машины, сейчас больше шести или восьми. На него написаны заявления. Вероятно, он обманывает вдов или молодых девочек. Втирается в доверие, а потом крадет машины. Я хочу предостеречь доверчивых женщин, а также мужчин от данного гражданина», — подытожила россиянка.

В августе в Москве три девушки написали заявление на сбежавшего с дорогими подарками возлюбленного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча глав МИД по Украине в Лондоне сорвалась. Вице-президент США пригрозил выходом американцев из переговоров

    Названы разрушающие почки вещества в крови

    Легендарный высокогорный отель восстановят в одном регионе на Кавказе

    Появилось видео землетрясения в Стамбуле

    В Windows 10 сломали меню «Пуск»

    Модель Перминова высказалась о финансовой стороне отношений с миллиардеров Лебедевым

    Головин оценил отказ украинского вратаря пожимать ему руку на матчах Лиги чемпионов

    Сильное землетрясение в Турции застало телеведущую в студии и попало в эфир

    Дипломат рассказал о разочаровании США в договороспособности Украины

    Названы последствия землетрясения в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости