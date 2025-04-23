Названо условие выхода США из переговоров по Украине

Участие США в переговорах по Украине будет зависеть от итогов встречи в Лондоне

Участие США в переговорном процессе по Украине будет зависеть от итогов встречи в Лондоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Если они (переговоры) провалятся, то реален риск, что диалог по прекращению огня на Украине вообще будет прерван и война продолжится, но уже без поддержки американцами Киева», — сообщается в публикации.

Отмечается, что зависимость Киева от помощи США и неспособность Европейского союза заменить американскую поддержку вынуждали президента Украины Владимира Зеленского соглашаться с позицией президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф не примет участия в переговорах по Украине в Лондоне. Госсекретарь США Марко Рубио также отменил поездку.

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили запланированную встречу в Лондоне.