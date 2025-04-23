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11:14, 23 апреля 2025Наука и техника

В Китае назвали срок запуска пилотируемого корабля Shenzhou-20

Пилотируемый корабль Shenzhou-20 к станции Tiangong отправится 24 апреля
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Liu Fang / XinHua / Globallookpress.com

Пилотируемый корабль Shenzhou-20 к станции Tiangong отправится 24 апреля. Срок запуска аппарата с тайконавтами на борту назвал заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов Китая Линь Сицян. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сицяна, с космодрома Цзюцюань ракета CZ-2F/G с кораблем Shenzhou-20 стартует 24 апреля в 12:17 московского времени. Стыковка с модулем Tianhe станции Tiangong состоится через 6,5 часа после выведения Shenzhou-20 на низкую околоземную орбиту.

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На борту Shenzhou-20 будут находиться три тайконавта — Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. На Tiangong они пробудут до конца октября текущего года.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Китай подготовил пилотируемый корабль Shenzhou-20 к запуску к околоземной станции Tiangong.

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