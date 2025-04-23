В Лондоне началась министерская встреча Украины и Британии

Сибига: Мы работаем над достижением справедливого и прочного мира для Украины

В Лондоне началась встреча на уровне министров иностранных дел и министров обороны Украины и Великобритании. Об этом на своей странице в X сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы работаем над достижением справедливого и прочного мира для Украины и всей Европы», — заявил он.

Сибига выразил благодарность представителям Великобритании за лидерство и поддержку.

Ранее делегация Украины прибыла в Лондон. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что несмотря на все трудности переговорного процесса, Киев будет стремиться к установлению мира.

На Украине также оценили отказ главы Госдепартамента США Марко Рубио посетить британскую столицу.

