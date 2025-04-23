Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:30, 23 апреля 2025Бывший СССР

В Лондоне началась министерская встреча Украины и Британии

Сибига: Мы работаем над достижением справедливого и прочного мира для Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Yves Herman / Reuters

В Лондоне началась встреча на уровне министров иностранных дел и министров обороны Украины и Великобритании. Об этом на своей странице в X сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы работаем над достижением справедливого и прочного мира для Украины и всей Европы», — заявил он.

Сибига выразил благодарность представителям Великобритании за лидерство и поддержку.

Ранее делегация Украины прибыла в Лондон. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что несмотря на все трудности переговорного процесса, Киев будет стремиться к установлению мира.

На Украине также оценили отказ главы Госдепартамента США Марко Рубио посетить британскую столицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали планы США по Крыму

    Россияне назвали отличительные черты скуфов

    В Подмосковье врачи спасли пациентку с осложнениями после травмы позвоночника

    Путин рассказал о росте производства средств поражения

    Россиян решил дать подышать годовалому племяннику воздухом и положил его на карниз окна

    Путин заявил о нехватке FPV-дронов в войсках

    В Кремле прокомментировали заявление США о выходе из переговоров по Украине

    Путин назвал наиболее серьезный фактор боевого успеха

    Раскрыта возможная цель ВСУ в Татарстане

    Посол Украины допустил возможность переговоров с Россией при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости