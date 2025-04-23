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03:03, 23 апреля 2025Экономика

В России предложили пересчитать платежи ЖКХ из-за теплой весны

Сенатор Голов призвал пересчитать платежи за отопление из-за теплой весны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Член комитета Совфеда по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов заявил, что следует обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в субъектах России, где весной была теплая погода, но отопление подавали в обычном режиме. Его слова приводит РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что россияне не должны оплачивать избыточное тепло, которое им не понадобилось из-за раннего наступления теплой погоды. По его словам, показатели в платежных документах должны быть предсказуемыми, поэтому он предложил их пересчитать.

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«Возвращаясь к вопросу контроля за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, важно подчеркнуть: если отопление было отключено в апреле, то майские платежи должны отражать это изменение и быть соответственно меньше», — призвал он.

Ранее мошенники начали звонить россиянам и предлагать оформить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Обычно подобные вызовы злоумышленники делают через мессенджеры, а в качестве жертв выбирают пенсионеров.

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