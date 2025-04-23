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00:22, 23 апреля 2025Россия

В российском регионе начали эвакуацию из зон возможного поражения при детонации

Авдеев: Из зон возможного поражения при детонации боеприпасов началась эвакуация
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Владимир Никонов

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что в регионе началась эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов в Киржачском районе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«В Киржачском районе объявлена районная чрезвычайная ситуация. Проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов», — говорится в сообщении главы российского региона.

Ранее издание Baza сообщало, что в результате прилета снаряда, находящегося на территории части, пострадал житель одного из близлежащих населенных пунктов.

Взрыв в Киржачском районе Владимирской области прогремел 22 апреля. В Минобороны России пояснили, что ЧП произошло на территории воинской части. Причиной этому стали нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

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