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15:55, 23 апреля 2025Экономика

В Турции началась оценка ущерба от землетрясения

МВД Турции: Началась оценка ущерба после мощного землетрясения в Стамбуле
Мария Черкасова
СюжетЗемлетрясение в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Турции началась работа по оценке ущерба от мощного землетрясения в Стамбуле. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети Х.

Землетрясение затронуло район Силиври в Мраморном море, подземные толчки ощущались и в соседних регионах. Специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и другие службы приступили к анализу разрушений сразу после стихийного бедствия.

Магнитуда произошедшего в среду, 23 апреля, землетрясения в Стамбуле составила 6,2. Толчки зафиксировали в 12:50 по местному времени (совпадает с московским). Очевидцы сообщили, что здания из-за подземных толчков «ходили ходуном». На опубликованных роликах слышно, как стучала передвигающаяся из-за толчков мебель. Люди массово покидали здания и выходили на улицы в целях безопасности. В городе наблюдались проблемы с интернетом. После мощного землетрясения последовала серия афтершоков.

В результате землетрясения пострадал 151 человек — это граждане, которые прыгнули с высоты от страха. Они находятся на лечении.

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