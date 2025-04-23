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14:35, 23 апреля 2025Бывший СССР

ВКС России нанесли удар бомбой ФАБ-500 по дислокации ВСУ

ВКС России нанесли удар бомбой ФАБ-500 по ВСУ на купянском направлении
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Военно-космические силы (ВКС) России нанесли авиационный удар фугасной авиабомбой ФАБ-500 по месту дислокации 113-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Изнанка».

Сообщается, что это произошло в районе населенного пункта Куриловка на купянском направлении. Данная территория является зоной ответственности группировки «Запад» Вооруженных сил России.

Ранее при помощи фугасной авиабомбы (ФАБ-500) были уничтожены склады ВСУ в селе Козацкое на занятой Киевом части Херсонской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, склады коммерческой фирмы использовались украинскими войсками по военному назначению.

Также 23 апреля российские войска продолжили наступательные действия на позиции ВСУ в районе Купянска Харьковской области. Также боевые действия идут вблизи Кондрашовки, Кучеровки и других населенных пунктов.

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