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15:02, 23 апреля 2025Бывший СССР

Захарова объяснила планы Генштаба Эстонии создать базу в Нарве

Захарова: Эстония создает базу в Нарве, чтобы мир знал о существовании Генштаба
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Генеральный штаб сил обороны Эстонии создает военную базу в Нарве, чтобы мир знал о его существовании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Решение настолько мощное, что хочется услышать ответ на единственный вопрос: "Зачем?"», — высказалась пресс-секретарь МИД.

Дипломат объяснила планы Таллина создать военный объект в приграничном с Россией городе желанием заставить весь мир узнать о существовании Генштаба.

Ранее глава эстонского Генштаба Вахур Карус заявил о планах создать в Нарве военную базу. По его словам, Силы обороны Эстонии хотят послать сигнал жителям Нарвы, что в городе должно быть сильное военное присутствие.

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