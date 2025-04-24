Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:45, 24 апреля 2025Экономика

«Авито» объявил о новом владельце 50 процентов его акций

Компания под управлением группы РСХБ получила 50 процентов акций «Авито»
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Новым владельцем 50 процентов акций холдинговой компании «Авито» стала компания под управлением группы Россельхозбанка (РСХБ). Об этом сообщается на сайте компании.

Там сказано, что сделку совершили в рамках партнерства РСХБ и ООО «Кисмет Капитал Груп». Конкретные условия не раскрываются, но отмечается, что она была закрыта в апреле 2025 года. В будущем стороны не исключают возможности выхода «Авито» на публичные рынки капитала.

В декабре 2024 года «Авито» приобрела сервис управления интернет-рекламой AdRiver и платформу Soloway.

В конце марта 2025 года стало известно, что Центральный банк РФ включил «Авито Финанс» в реестр операторов финансовых платформ. В данном списке уже зарегистрированы финансовый маркетплейс Мосбиржи «Финуслуги», «Сравни.ру», «Банки.ру», «ВТБ регистратор», депозитарий «Инфинитум» и другие.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо требование США к России в рамках соглашения по Украине

    Названы самые трудноизлечимые виды рака

    Раскрыта судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

    На вооружении ВСУ заметили гаубицу времен Второй мировой

    Иран предложил США заключить промежуточное соглашение

    Иностранка подожгла сухую траву в Подмосковье и оказалась выдворена из России

    В Совбезе Пакистана назвали несправедливой реакцию Индии на теракт в Кашмире

    Популярный российский комик показал ужин в Италии почти за пять тысяч рублей и расстроился

    Объяснен пересмотр позиции Европы в отношении Украины

    Дина Саева похвасталась кубиками пресса на фото в кроп-топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости