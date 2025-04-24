«Авито» объявил о новом владельце 50 процентов его акций

Новым владельцем 50 процентов акций холдинговой компании «Авито» стала компания под управлением группы Россельхозбанка (РСХБ). Об этом сообщается на сайте компании.
Там сказано, что сделку совершили в рамках партнерства РСХБ и ООО «Кисмет Капитал Груп». Конкретные условия не раскрываются, но отмечается, что она была закрыта в апреле 2025 года. В будущем стороны не исключают возможности выхода «Авито» на публичные рынки капитала.
В декабре 2024 года «Авито» приобрела сервис управления интернет-рекламой AdRiver и платформу Soloway.
В конце марта 2025 года стало известно, что Центральный банк РФ включил «Авито Финанс» в реестр операторов финансовых платформ. В данном списке уже зарегистрированы финансовый маркетплейс Мосбиржи «Финуслуги», «Сравни.ру», «Банки.ру», «ВТБ регистратор», депозитарий «Инфинитум» и другие.