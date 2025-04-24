Медведь захотел стать оленем и попал на видео в заповеднике России

В заповеднике «Вишерский» под Пермью на видео попал медведь, наевшийся травы

Медведь захотел на время стать оленем, вдоволь наелся зеленой травы и попал на видео. Его засняли в заповеднике «Вишерский», находящемся под Пермью. Запись представители нацпарка выложили в своем Telegram.

На видео показан момент, когда медведь вышел «попастись на лугу». Он оказался среди высокой травы, «хрустнул» ее, словно листья салата, и затем спокойно пошел дальше.

Запись была сделана еще в июне 2024 года. Но только весной 2025-го специалисты смогли проверить фотоловушку.

Ранее любопытный медведь на Камчатке попросился на завтрак к людям, запечатлевшим его необычное поведение. Косолапый гость сначала долго присматривался к ним через окно, а потом начал проситься зайти, прикладывая лапу к стеклу.

Также на Урале медведи-гаишники остановили водителя и проверили его на наличие сладкой взятки. Их заснял дальнобойщик в районе Перми. А незадолго до этого беспардонный морской лев отказался уходить от россиян без своего ужина, нагло залез к ним и попал на видео.