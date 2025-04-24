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16:47, 24 апреля 2025Культура

Разведенная Катя Лель рассказала о свиданиях с влиятельными мужчинами

Певица Катя Лель заявила, что ее приглашают на свидания влиятельные мужчины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) заявила, что после развода она иногда ходит на свидания. Ее слова приводит сайт «Страсти».

«Действительно приглашают [на свидания]. Редко хожу, потому что для этого нужны время и желание. Приглашают разные мужчины, в том числе влиятельные», — поделилась певица, добавив, что если ей что-то не нравится, то она уходит со встречи.

Ранее Катя Лель рассказала, что в ближайшие годы некоторые люди будут утилизированы Землей.

В 2023 году артистка развелась с мужем — бизнесменом Игорем Кузнецовым спустя 15 лет брака. Инициатором расторжения отношений стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако супруги решили разойтись.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, они состояли в отношениях 18 лет, 15 из которых в официальном браке. У них есть общая дочь Эмилия.

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