Разведенная Катя Лель рассказала о свиданиях с влиятельными мужчинами

Певица Катя Лель заявила, что ее приглашают на свидания влиятельные мужчины

Российская певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Чупринина) заявила, что после развода она иногда ходит на свидания. Ее слова приводит сайт «Страсти».

«Действительно приглашают [на свидания]. Редко хожу, потому что для этого нужны время и желание. Приглашают разные мужчины, в том числе влиятельные», — поделилась певица, добавив, что если ей что-то не нравится, то она уходит со встречи.

Ранее Катя Лель рассказала, что в ближайшие годы некоторые люди будут утилизированы Землей.

В 2023 году артистка развелась с мужем — бизнесменом Игорем Кузнецовым спустя 15 лет брака. Инициатором расторжения отношений стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако супруги решили разойтись.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, они состояли в отношениях 18 лет, 15 из которых в официальном браке. У них есть общая дочь Эмилия.