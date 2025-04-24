России выдвинут новые требования для мира на Украине. Что США хотят обеспечить Киеву?

Bloomberg: США потребуют от России признать право Украины иметь армию

Информационное агентство Bloomberg сообщило о новых требованиях США по Украине, которые Вашингтон может выдвинуть России для заключения мирного соглашения.

Согласно данным источников агентства, США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность. «Согласие предоставить Киеву адекватно оснащенную и укомплектованную армию, как того требуют Украина и ее европейские союзники, означало бы, что [президенту России Владимиру] Путину придется отказаться от своей цели по демилитаризации Украины — одной из главных заявленных им военных целей», — отмечает Bloomberg.

Кроме того, утверждается, что Белый дом хочет, чтобы РФ передала Украине Запорожскую атомную электростанцию, которая затем перейдет под контроль США для управления энергоснабжением обеих сторон. Также США якобы хотят, чтобы Украине обеспечили допуск к реке Днепру и отдали занятые ВС РФ земли в Харьковской области.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Источники Bloomberg заявили, что эти требования спецпредставитель США Стив Уиткофф может озвучить во время следующей встречи с Путиным. При этом детали планов еще не конкретизированы и могут измениться.

«Это признак того, что администрация Трампа добивается некоторых уступок от Кремля, а также от Украины. Критики до сих пор рассматривали предложения США как направленные в сторону России, включая настойчивые требования администрации Трампа, чтобы Украина отказалась от своих стремлений присоединиться к НАТО», — подчеркивает Bloomberg.

Трамп понадеялся, что Путин прислушается к нему

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российским ударом по Киеву, нанесенным в ночь на 24 апреля.

В этом нет необходимости и очень неподходящее время. Владимир, остановись! Дональд Трамп президент США

Позднее в четверг Трамп добавил, что считает, что Путин прислушается к его призыву воздержаться от нанесения новых массированных ударов по военным объектам Украины.

Кроме того, американский президент высказался, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. «У меня свой дедлайн», — сообщил он.

В Белом доме заявили о разочаровании Трампа из-за Украины

Трамп разочарован ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она указала, что американский лидер хочет добиться мира, но для этого нужны усилия со стороны Москвы и Киева. «Его терпение на исходе. Он хочет делать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир», — подчеркнула Левитт.

Она также заявила, что президент Украины Владимир Зеленский движется в «неправильном направлении» в мирных переговорах.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон выйдет из переговоров по украинскому урегулированию, если его предложения не примут. Он отметил, что обе стороны конфликта должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из них в настоящее время контролирует.