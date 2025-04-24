Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 24 апреля 2025Мир

России выдвинут новые требования для мира на Украине. Что США хотят обеспечить Киеву?

Bloomberg: США потребуют от России признать право Украины иметь армию
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lucky-photographer / Shutterstock / Fotodom  

Информационное агентство Bloomberg сообщило о новых требованиях США по Украине, которые Вашингтон может выдвинуть России для заключения мирного соглашения.

Согласно данным источников агентства, США потребуют от России признать право Украины иметь собственную армию и оборонную промышленность. «Согласие предоставить Киеву адекватно оснащенную и укомплектованную армию, как того требуют Украина и ее европейские союзники, означало бы, что [президенту России Владимиру] Путину придется отказаться от своей цели по демилитаризации Украины — одной из главных заявленных им военных целей», — отмечает Bloomberg.

Кроме того, утверждается, что Белый дом хочет, чтобы РФ передала Украине Запорожскую атомную электростанцию, которая затем перейдет под контроль США для управления энергоснабжением обеих сторон. Также США якобы хотят, чтобы Украине обеспечили допуск к реке Днепру и отдали занятые ВС РФ земли в Харьковской области.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Источники Bloomberg заявили, что эти требования спецпредставитель США Стив Уиткофф может озвучить во время следующей встречи с Путиным. При этом детали планов еще не конкретизированы и могут измениться.

«Это признак того, что администрация Трампа добивается некоторых уступок от Кремля, а также от Украины. Критики до сих пор рассматривали предложения США как направленные в сторону России, включая настойчивые требования администрации Трампа, чтобы Украина отказалась от своих стремлений присоединиться к НАТО», — подчеркивает Bloomberg.

Трамп понадеялся, что Путин прислушается к нему

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен российским ударом по Киеву, нанесенным в ночь на 24 апреля.

В этом нет необходимости и очень неподходящее время. Владимир, остановись!

Дональд Трамп президент США

Позднее в четверг Трамп добавил, что считает, что Путин прислушается к его призыву воздержаться от нанесения новых массированных ударов по военным объектам Украины.

Кроме того, американский президент высказался, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. «У меня свой дедлайн», — сообщил он.

В Белом доме заявили о разочаровании Трампа из-за Украины

Трамп разочарован ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщила накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Она указала, что американский лидер хочет добиться мира, но для этого нужны усилия со стороны Москвы и Киева. «Его терпение на исходе. Он хочет делать то, что правильно для мира. Он хочет видеть мир», — подчеркнула Левитт.

Материалы по теме:
«Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине
«Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине
23 апреля 2025
На Западе раскрыли предложение Путина в рамках мирного соглашения по Украине. На каких условиях Россия готова прекратить конфликт?
На Западе раскрыли предложение Путина в рамках мирного соглашения по Украине. На каких условиях Россия готова прекратить конфликт?
22 апреля 2025
«Владимир, остановись!» Трамп недоволен ударом России по Киеву и вновь призывает к миру
«Владимир, остановись!» Трамп недоволен ударом России по Киеву и вновь призывает к миру
Сегодня

Она также заявила, что президент Украины Владимир Зеленский движется в «неправильном направлении» в мирных переговорах.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон выйдет из переговоров по украинскому урегулированию, если его предложения не примут. Он отметил, что обе стороны конфликта должны будут отказаться от некоторых территорий, которые каждая из них в настоящее время контролирует.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России выдвинут новые требования для мира на Украине. Что США хотят обеспечить Киеву?

    Ведущая прогноза погоды в прямом эфире сделала оговорку и скорчила гримасу

    Олимпийская чемпионка высказалась о возможных альтернативах Вяльбе на посту главы ФЛГР

    Зеленский объяснил борьбу Украины защитой США от русских

    Избившему российских силовиков американцу ужесточили приговор

    В эффективности штрафов за аренду жилья без договора усомнились

    Новый посол Франции раскрыл отношение Парижа к России

    В ЕС появится маркировка для всех смартфонов

    Звезда сериала «Чики» снялась топлес

    Посол Нечаев потребовал от Германии признать геноцид народов СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости