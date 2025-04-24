Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 24 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на призыв Трампа прекратить удары по Киеву

Депутат Журова ответила на призыв Трампа об ударах по Киеву: РФ готова к миру
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Globallookpress.com

Россия готова к миру, а Киев нет, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Об этом она заявила «Ленте.ру». Так парламентарий прокомментировала призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить атаки на Киев и заключить мирное соглашение.

«Вот мы сейчас про перемирие говорим, они (киевские власти — прим. «Ленты.ру») не выдерживают этого перемирия. Было пасхальное перемирие, Украина как раз его не выдерживала. То, что мы бомбим по Киеву, это придумка, или что?» — заключила Журова.

Она подчеркнула, что Россия атакует только военную инфраструктуру, а не мирных жителей. Вопрос о возможном начале перемирия депутат адресовала к Украине.

«Мы и сейчас готовы были [к перемирию] в Пасху. Не получилось так, наверное, как все хотели. Но мы предложили и абсолютно готовы были, но мы сделали это, а они нет», — напомнила Журова.

Президент США Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина остановить удары по Киеву и заключить мирное соглашение.

Так американский президент прокомментировал сообщения о массированном ракетном ударе Вооруженных сил России по Киеву в ночь на 24 апреля. Факт атаки позднее подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Владимир, остановись!» Трамп недоволен ударом России по Киеву и вновь призывает к миру

    Полицейские применили оружие при задержании дебошира с двумя ножами в российском городе

    Фитнес-тренер оценил возможность похудеть с помощью прогулок

    Стало известно о планах Трампа смягчить пошлины на одну продукцию

    В России представили «Солярис» для борьбы с дронами

    Российского подростка отправили в колонию за кражу денег из дома участника СВО

    Назван способ приготовить шашлык без вреда для здоровья

    Спикер парламента Нидерландов предложил послу Франции разделить Бельгию

    В России отреагировали на призыв Трампа прекратить удары по Киеву

    В России предложили ввести праздник в честь котов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости