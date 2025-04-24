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23:57, 24 апреля 2025Россия

Военкоры сообщили о бойне в Курской области

«РВ»: Позиции ВСУ в Курской области завалены трупами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области завалены трупами. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Бойня в Курской области: позиции ВСУ завалены трупами оккупантов», — говорится в сообщении. Также отмечается, что морпехи группировки «Север» продолжают наступление от поселка Гуево к границе с Украиной.

Ранее Telegram-канал Military Theme Z опубликовал видео с телами украинских солдат в Курской области. На кадрах видно украинских бойцов в лесопосадке. Снявший ролик боец называет их «хлопчиками». У некоторых из них прострелены головы.

22 апреля украинский омбудсмен Артур Добросердов заявил, что в розыске в качестве пропавших без вести значатся 63 тысячи человек, из которых 10 тысяч находятся в плену.

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