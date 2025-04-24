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04:31, 24 апреля 2025Наука и техника

Выявили неожиданный эффект массажа ног

J Integr Neurosci: Массаж ступней может заменить полноценный вечерний отдых
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Балтийского федерального университета имени И. Канта доказали, что всего пять минут массажа ступней способны заменить полноценный вечерний отдых. Как показало исследование, опубликованное в Journal of Integrative Neuroscience, такая тактильная стимуляция снижает уровень стресса, расслабляет мозг и улучшает концентрацию внимания.

Оказалось, что во время массажа снижается активность участков мозга, отвечающих за тревожность и обработку сенсорных сигналов — прежде всего, правой части передней поясной коры. Это подтвердили снимки, полученные с помощью функциональной МРТ. Также в крови испытуемых фиксировалось снижение уровня кортизола — гормона стресса.

Массаж ступней временно «разгружает» участки мозга, связанные с тревожностью, так же, как это происходит при полноценном отдыхе после трудового дня. Причем эффект достигается значительно быстрее, чем при обычном отдыхе без физического контакта.

В перспективе этот метод может быть полезен не только для снижения стресса у здоровых людей, но и в реабилитации пациентов с аутизмом, хроническими болями, депрессией и посттравматическим стрессом.

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