Выявили неожиданный эффект массажа ног

J Integr Neurosci: Массаж ступней может заменить полноценный вечерний отдых

Ученые из Балтийского федерального университета имени И. Канта доказали, что всего пять минут массажа ступней способны заменить полноценный вечерний отдых. Как показало исследование, опубликованное в Journal of Integrative Neuroscience, такая тактильная стимуляция снижает уровень стресса, расслабляет мозг и улучшает концентрацию внимания.

Оказалось, что во время массажа снижается активность участков мозга, отвечающих за тревожность и обработку сенсорных сигналов — прежде всего, правой части передней поясной коры. Это подтвердили снимки, полученные с помощью функциональной МРТ. Также в крови испытуемых фиксировалось снижение уровня кортизола — гормона стресса.

Массаж ступней временно «разгружает» участки мозга, связанные с тревожностью, так же, как это происходит при полноценном отдыхе после трудового дня. Причем эффект достигается значительно быстрее, чем при обычном отдыхе без физического контакта.

В перспективе этот метод может быть полезен не только для снижения стресса у здоровых людей, но и в реабилитации пациентов с аутизмом, хроническими болями, депрессией и посттравматическим стрессом.