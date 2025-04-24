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10:44, 24 апреля 2025Спорт

Загитова снялась в красных мини-шортах в Париже

Фигуристка Загитова снялась в красных мини-шортах и гольфах в Париже
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала новые кадры из поездки в Париж. Она опубликовала их в Telegram-канале.

Загитова снялась в красных мини-шортах и укороченной кофте с длинным рукавом. Она надела черные туфли с лентами и черные полупрозрачные гольфы. Спортсменка дополнила образ маленькой черной сумкой.

Не все пользователи оценили внешний вид Загитовой. Некоторые подписчики сочли нездоровой худобу 22-летней фигуристки, также ее заподозрили в пластических операциях.

Ранее Загитова кардинально сменила имидж — покрасила волосы в фиолетовый цвет и отстригла челку. Некоторые пользователи раскритиковали новый образ спортсменки, в ответ она их заблокировала.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка завершила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей и участии в шоу.

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