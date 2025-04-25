Делягин назвал виновников дорожающих продуктов питания

Делягин: Чтобы цены на еду перестали расти, надо ограничить произвол монополий

Продукты питания в России дорожают из-за произвола монополий, который следует ограничить для борьбы с ростом цен. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Его процитировало НСН.

Кроме того, он призвал наделить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) правом устанавливать структуру цен. И если последние вдруг начинают резко колебаться, сначала возвращать их к прежнему значению, а уже затем расследовать, что это было.

Также парламентарий призвал привести в норму налогово-таможенную систему, которая сегодня «абсолютно колониальная». По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы выгодным было внутреннее производство, а не вывоз сырья.

Перечисленных мер, как полагает Делягин, достаточно для того, чтобы справиться с ростом цен. Причем реализовать их можно за месяц.

Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что инфляция в стране остается на высоком уровне. Она превышает десять процентов. В связи с этим он призвал стремиться к устойчивому замедлению подобной динамики.

Также выяснилось, что скорость роста цен товаров и услуг из корзины для малообеспеченных слоев населения («инфляция для бедных») превысила общую инфляцию.