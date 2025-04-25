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13:22, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

В квартире популярной российской блогерши произошел пожар

Блогерша Ксения Дукалис сообщила, что в ее квартире произошел пожар
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Популярная российская блогерша Ксения Дукалис (настоящая фамилия — Дукельская) сообщила, что в ее квартире произошел пожар. Подробностями случившегося она поделилась в своем Telegram-канале.

Дукалис рассказала, что возгорание произошло, когда она была с маленьким ребенком в квартире. По ее словам, пожар возник из-за дверного звонка. Блогерша добавила, что в итоге огонь удалось потушить.

«Запах гари на всю квартиру. (...) Заказала домой огнетушитель на всякий, всем советую», — написала она.

В декабре 2024 года сообщалось, что Дукалис впервые стала матерью. О беременности блогерша объявила в августе. Она отметила, что столкнулась со сложностями с зачатием из-за гормональных нарушений.

В 2022 году Дукалис вышла замуж за предпринимателя Давида Назаряна. Свадьба пары прошла в Армении.

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