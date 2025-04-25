Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:38, 25 апреля 2025Экономика

Производители двигателей для ГАЗ сократят работу из-за падения спроса

Ярославские «Автодизель» и ЯЗДА перейдут на четырехдневку из-за низкого спроса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Во втором полугодии «Автодизель» (Ярославский моторный завод, ЯМЗ) и Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА) будут работать в режиме четырехдневной рабочей недели. Об этом со ссылкой на пресс-службы предприятий пишет «Коммерсантъ».

Поводом для сокращения выпуска с 1 июля по 31 декабря названо падение спроса на коммерческий транспорт. Мера направлена на оптимизацию производственных процессов, она позволит «сохранить рабочие места и равномерно распределить загрузку на производстве в текущих условиях». Работникам заранее сообщили об изменениях.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «ГАЗ» является крупнейшим акционером обоих предприятий — ему принадлежат 94,54 процента ЯМЗ и 79,94 процента ЯЗДА.

Представители заводов подчеркнули, что в зависимости от рыночной конъюнктуры решение о сокращении числа рабочих дней могут приостановить или продлить. Вопрос планируется обсуждать ежемесячно.

Ранее СМИ выяснили, что скрытно сокращать производство начал крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ». Поводом для этого стал провал в продажах в 2025 году, который подтверждает и президент компании Максим Соколов. По его оценке, в апреле удастся реализовать не более 30 тысяч автомобилей, что в полтора раза меньше, чем годом ранее, и поводов для роста продаж нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Москвой взорвали автомобиль. Погиб высокопоставленный офицер Генштаба

    В Госдуме высказались о критике в адрес не создающих семьи 30-летних россиян

    В России плиты с братской могилы защитников Сталинграда с их именами выбросили на помойку

    Раскрыты ответные требования Европы и Украины к США по мирному урегулированию

    Стало известно о «добивании» ВСУ в Курской области

    Россиянка обвинила учительницу с Украины в издевательствах над дочерью-четвероклассницей

    ЦБ сообщил о снижении темпов роста цен в России

    Трамп окончательно определился с присоединением Гренландии и Канады

    Apple перенесет производство iPhone в Индию

    В России захотели ввести одно ограничение для курьеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости