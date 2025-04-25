В России высказались об уничтожении ВСУ храма в Белгородской области

Депутат Журова назвала умышленным уничтожение ВСУ храма под Белгородом

Вряд ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили храм Новый Иерусалим в Белгородской области случайно, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Комментарием она поделилась с «Лентой.ру».

ВСУ явно атаковали мирный объект, где не были расположены Вооруженные силы России, обратила внимание депутат.

«Это умышленно сделана атака именно на храм, чтобы лишний раз продемонстрировать, что даже если и будет перемирие, мы можем вот так. Знаете, как издевка такая: пасхальное перемирие объявляли? Ну вот вам по храму», — отреагировала Журова.

Украинские беспилотники атаковали храм в Белгородской области вечером 24 апреля. Удар, как уточняется, был нанесен «Бабой Ягой». В результате пожара храм полностью сгорел.

ВСУ не давали спасателям тушить постройку, постоянно атакуя его беспилотниками. По предварительным данным, пострадавших нет. В момент атаки на храм в обители находились четыре человека.