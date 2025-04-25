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12:31, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Лишенный гражданства России комик оказался готов отказаться от политических шуток

Mash: Комик Комиссаренко получает более миллиона рублей за выступление
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @slavakomissarenko

Известный стендап-комик Слава Комиссаренко, ранее лишенный российского гражданства, получает более миллиона рублей за выступление. Гонорар артиста раскрыл Mash.

По данным издания, гонорар Комиссаренко составляет от 17 тысяч евро (примерно 1,6 миллиона рублей). При этом перелет, проживание и питание артиста оплачиваются отдельно.

Заказчик может сам выбрать программу выступления. Также оказалось, что ради клиента комик готов отказаться от политических шуток про Россию и Белоруссию.

Ранее стало известно, что налоговая собирается ликвидировать бизнес Комиссаренко и другого комика, лишенного российского гражданства, Дмитрия Романова. Уточнялось, что компании юмористов были зарегистрированы в Москве.

22 апреля сообщалось, что Комиссаренко и Романова лишили российского гражданства. Им также был запрещен въезд в Россию. В ФСБ подчеркнули, что действия артистов создают угрозу национальной безопасности страны.

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