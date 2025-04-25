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15:37, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил о способной вызывать менингит группе лекарств

Врач Мясников: Ибупрофен в редких случаях может привести к развитию менингита
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников предупредил о группе лекарств, способной вызывать менингит. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что в редких случаях ибупрофен может привести к развитию этого заболевания. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Знаете, что может вызвать менингит? Вы будете смеяться! Лекарства. (…) Вот все то, что вы принимаете от головной боли: нестероидные противовоспалительные средства. Всякие ибупрофены и так далее. Да редко, но бывает», — рассказал Мясников.

Доктор добавил, что спровоцировать болезнь могут также некоторые противосудорожные препараты и антибиотики.

Ранее Мясников описал одно изменение в организме словами «всегда плохо». По словам телеведущего, увеличение лимфоузлов над ключицей указывает на рак.

Перед этим Мясников назвал позором один поступок врачей. Он раскритиковал специалистов, которые не измеряют давление пациентам на приеме.

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