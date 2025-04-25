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12:19, 25 апреля 2025Спорт

Названа сумма выплат Ozon «Краснодару» за переименование стадиона

РБК: Ozon заплатит «Краснодару» 1,8 миллиарда рублей за переименование стадиона
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Компания Ozon заплатит футбольному клубу «Краснодар» до 1,8 миллиарда рублей за переименование домашнего стадиона команды. Такую сумму назвал «РБК Спорт».

По информации источников, знакомых с ходом сделки, четырехлетний контракт между компанией и клубом предусматривает выплаты в размере до 450 миллионов рублей в год. Стадион команды с 1 мая будет носить название «Ozon Арена».

Уточняется, что «Краснодар» является единственным футбольным клубом России, отдавшей нейминг стадиона не связанной с ним компании. Арены всех московских команд РПЛ называются в честь их титульных спонсоров.

«Краснодар» после 25 туров в нынешнем сезоне с 55 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда на два очка опережает идущий вторым петербургский «Зенит».

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