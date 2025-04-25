Названа сумма выплат Ozon «Краснодару» за переименование стадиона

РБК: Ozon заплатит «Краснодару» 1,8 миллиарда рублей за переименование стадиона

Компания Ozon заплатит футбольному клубу «Краснодар» до 1,8 миллиарда рублей за переименование домашнего стадиона команды. Такую сумму назвал «РБК Спорт».

По информации источников, знакомых с ходом сделки, четырехлетний контракт между компанией и клубом предусматривает выплаты в размере до 450 миллионов рублей в год. Стадион команды с 1 мая будет носить название «Ozon Арена».

Уточняется, что «Краснодар» является единственным футбольным клубом России, отдавшей нейминг стадиона не связанной с ним компании. Арены всех московских команд РПЛ называются в честь их титульных спонсоров.

«Краснодар» после 25 туров в нынешнем сезоне с 55 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Команда на два очка опережает идущий вторым петербургский «Зенит».

