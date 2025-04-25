Обнаружен неожиданный побочный эффект у известной пряности

Food Chemistry: Корица может способствовать выведению лекарств из организма

Известная приправа может неожиданно повлиять на эффективность рецептурных препаратов. Исследование, опубликованное в журнале Food Chemistry: Molecular Sciences, показало: одно из основных веществ в корице — циннамальдегид — способно активировать рецепторы, отвечающие за выведение лекарств из организма. В результате — чрезмерное потребление этой пряности может снизить концентрацию препаратов в крови и ослабить их действие.

Исследование провели специалисты Национального центра по изучению природных продуктов Университета Миссисипи. По их словам, прием высоких доз корицы, особенно в форме концентрированных добавок, может ускорить метаболизм лекарств и привести к тому, что они попросту не подействуют.

Специалисты подчеркивают, что речь не идет о щепотке корицы в утреннем кофе — такой объем не вызывает беспокойства. Однако популярные БАДы на ее основе могут содержать повышенную концентрацию активных веществ.

Особое внимание ученые обратили на разновидности корицы. Так, «кассия» — дешевый сорт, который чаще всего встречается в супермаркетах — содержит много кумарина, известного своими антикоагулянтными свойствами. Это может быть опасно для тех, кто уже принимает препараты, разжижающие кровь. В то же время «настоящая» цейлонская корица из Шри-Ланки считается более безопасной из-за меньшего содержания кумарина.