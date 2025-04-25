Motorola представила самую дорогую раскладушку

Motorola выпустила рекордно дорогую раскладушку Razr Ultra за 108 тысяч рублей

Компания Motorola выпустила серию складных смартфонов Razr. На это обратило внимание издание 9to5Google.

В серию вошел рекордно дорогой телефон в линейке Motorola — модель Razr Ultra. Аппарат оценили в 1299 долларов, или около 108 тысяч рублей. Гаджет выделяется наличием задней панели с накладкой из настоящего дерева. Девайс получил 7-дюймовый OLED-дисплей, расположенный внутри, и 4-дюймовый OLED-экран на внешней стороне.

Модель базируется на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite, имеет 16 гигабайт оперативной памяти, от 512 гигабайт до 1 терабайта встроенной памяти. В Motorola заметили, что Razr Ultra получила улучшенный шарнир, рассчитанный на большее количество складываний. Также корпус девайса защищен по стандарту IP48.

Раскладной телефон Razr Ultra имеет двойную основную камеру с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. Также смартфон получил кнопку AI Key, по нажатию на которую запускаются функции искусственного интеллекта (ИИ), работающие на основе моделей Gemini, Meta AI, OpenAI и Perplexity.

В середине апреля китайская компания Readmoo показала первую в мире складную электронную книгу. Ресурс складного экрана составляет 200 тысяч сгибаний.