Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:38, 25 апреля 2025Наука и техника

Motorola представила самую дорогую раскладушку

Motorola выпустила рекордно дорогую раскладушку Razr Ultra за 108 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: The Verge / YouTube

Компания Motorola выпустила серию складных смартфонов Razr. На это обратило внимание издание 9to5Google.

В серию вошел рекордно дорогой телефон в линейке Motorola — модель Razr Ultra. Аппарат оценили в 1299 долларов, или около 108 тысяч рублей. Гаджет выделяется наличием задней панели с накладкой из настоящего дерева. Девайс получил 7-дюймовый OLED-дисплей, расположенный внутри, и 4-дюймовый OLED-экран на внешней стороне.

Модель базируется на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite, имеет 16 гигабайт оперативной памяти, от 512 гигабайт до 1 терабайта встроенной памяти. В Motorola заметили, что Razr Ultra получила улучшенный шарнир, рассчитанный на большее количество складываний. Также корпус девайса защищен по стандарту IP48.

Раскладной телефон Razr Ultra имеет двойную основную камеру с объективами разрешением 50 мегапикселей каждый. Также смартфон получил кнопку AI Key, по нажатию на которую запускаются функции искусственного интеллекта (ИИ), работающие на основе моделей Gemini, Meta AI, OpenAI и Perplexity.

В середине апреля китайская компания Readmoo показала первую в мире складную электронную книгу. Ресурс складного экрана составляет 200 тысяч сгибаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

    Мать российского участника СВО захотели депортировать из-за одной ошибки

    Российский девятиклассник не выжил после попытки остановить драку

    Популярный российский комик назвал провальными попытки найти вкусную еду в Париже

    Россиянин лег на рельсы перед движущимся поездом и попал на видео

    Лолита сообщила о росте народной любви из-за отмены концертов

    Москвичам пообещали символический снег перед праздниками

    61-летняя Лолита появилась на сцене в ультракоротком платье

    Россияне стали покупать меньше водки

    Стало известно о завершении зачистки оставшихся под контролем ВСУ приграничных сел

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости