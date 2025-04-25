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12:20, 25 апреля 2025Экономика

Россиянам пообещали гарантировать сохранение их денег

Володин: Лимит страховки по сберсертификатам обсудят в приоритетном порядке
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Законопроект о повышении до 2,8 миллиона рублей лимита страховых выплат по сберегательным сертификатам на срок свыше трех лет Государственная дума обсудит в приоритетном порядке. Это пообещал ее спикер Вячеслав Володин. Его процитировало ТАСС.

Речь идет о вкладах, удостоверенных безотзывными сберегательными сертификатами, в рублях сроком более трех лет. Нынешний лимит страхового возмещения равен 1,4 миллиона рублей.

Володин подчеркнул, что если предложенные нормы начнут действовать, то в РФ вырастет надежность такого финансового инструмента, который обеспечивает сохранность сбережений и прибыль от выгодной процентной ставки. Спикер уточнил, что закон станет гарантированной защитой сбережений для тех россиян, которые планируют скопить деньги на образование детей, крупные покупки или иные цели.

Законопроект об увеличении максимальной суммы страхового возмещения по вкладам внесли в Госдуму в феврале 2025 года. Инициаторы нововведений обосновали их как изменившимися доходами населения, так и ростом инфляции.

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