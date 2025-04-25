Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:22, 25 апреля 2025Россия

Российский школьник выкрутил руки педагогу из-за телефона

В Волгоградской области пятиклассник набросился на педагога из-за телефона
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Волгоградской области школьник набросился на педагога из-за отобранного телефона. Об этом пишет V1.RU.

По данным издания, учитель забрала телефон у мальчика на время урока. Выхватывая гаджет, пятиклассник якобы стал выкручивать руки женщине и ударил ее.

Как рассказали в образовательном учреждении, мальчик опоздал на урок, начал грубить учителю, а потом и вовсе заявил, что уходит домой.

«[При этом] он вспомнил, что его телефон находится у одноклассника, и попытался забрать его. Одноклассник отдал телефон педагогу. Мальчик попытался отобрать у учителя телефон, стал выкручивать руки ей. [В итоге] забрал и свой, и учительский телефон», — описал произошедшее представитель школы.

Мать школьника принесла извинения, сообщив, что не справляется с сыном, отмечает новостной портал. В школе, в свою очередь, заверили, что с ребенком проведут профилактическую беседу замдиректора, психолог, а также инспектор комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее в Екатеринбурге учительница биологии ударила восьмиклассника по лицу во время урока из-за того, что тот отказался убрать телефон. После появления видео в соцсетях ситуацией заинтересовались сотрудники городской прокуратуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выковал путь героя». Сын замдиректора ЦРУ погиб в зоне СВО. Он хотел получить гражданство России и публиковал видео с Путиным

    В честь 80-летия Победы Сбер провел масштабную общероссийскую акцию Огонь Памяти

    В России назвали сроки сохранения ключевой ставки на высоком уровне

    Бьянка Цензори назвала одно условие для сохранения брака с Канье Уэстом

    МИД России заявил о причастности украинских спецслужб к убийству генерала Москалика

    В Белом доме рассказали о ежедневных мыслях Трампа об Украине

    Российский чиновник произнес речь в кровавом свете прожекторов в центре хоровода роботов

    В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа

    Раскрыта тема переговоров Путина и Уиткоффа

    Набиуллина допустила повышение инфляции в июле и назвала причину этого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости