В России отреагировали на предложение Украины и Европы по переговорам о территориях

Депутат Чепа: Украина и Европа пытаются оттянуть мирное соглашение

Сегодня не выработаны условия для того, чтобы контролировать прекращение огня на Украине, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя соответствующее предложение Киева и Брюсселя. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Киев и Брюссель в рамках встречного предложения США по урегулированию конфликта на Украине предложили начать переговоры о территориях с Россией после полного прекращения огня.

Россия уже убедилась в том, что прекращение огня без каких-либо условий — не что иное, как дешевый популизм, заявил депутат.

«Мы 30 дней держали мораторий ненанесения ударов по энергообъектам. Более 100 раз его нарушала украинская сторона. Она провоцировала умышленно Россию на ответные нарушения, чтобы потом все СМИ Запада набросились на Россию — этого не последовало. [Президент России Владимир] Путин предложил прекращение огня на Пасху — святой светлый день всех христиан, верующих. [ВСУ] нарушали», — добавил Чепа.

Украина и Киев предлагают прекращение огня вместо того, чтобы обсуждать условия мирного соглашения, отметил парламентарий.

Это не что иное, как попытка оттянуть мирное соглашение, чтобы потом путем каких-то провокаций обвинить опять Россию в чем-то, вывести из себя [президента США Дональда] Трампа для того, чтобы он остановил свои инициативы, и в руки дело взяли европейские, английские и французские руководители, которые не хотят мирного соглашения Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее Европейский союз (ЕС) и Украина выдвинули США ответные требования по мирному урегулированию украинского конфликта, в том числе предложив немедленное полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море.

Также известно, что в ЕС согласились с требованием США отказаться от вступления Украины в НАТО, однако в ответ потребовали для Киева гарантий безопасности, аналогичных статье 5 устава альянса. Кроме того, в Европе призвали США отказаться от требований по ограничению вооружения Киева и размещения европейских войск на территории страны.

