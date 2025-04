Трое приятелей бесследно исчезли после таинственного звонка

NTK: В Бразилии двое мужчин и девушка пропали после таинственного звонка

В Бразилии более двух недель разыскивают троих приятелей, которые пропали после таинственного телефонного звонка. Об этом пишет Need To Know (NTK).

24-летний Педро Энрике Ди Бенедетто Родригес, 22-летний Витор Хуан Сантьяго и 18-летняя Каролина Оливейра де Лима бесследно исчезли 6 апреля. Молодые люди вместе с друзьями и родственниками жарили барбекю, когда Родригесу кто-то позвонил. Он снял трубку и после короткого обмена фразами передал телефон Сантьяго. После этого троица села в машину последнего и уехала. С тех пор их никто не видел.

Полиция обнаружила автомобиль два дня спустя, на обочине шоссе в 15 километров от места, где их видели в последний раз. Машина была заперта, телефоны, кошельки и ключи молодых людей лежали внутри. В машине и вокруг нее не нашли следов борьбы или иных признаков применения насилия. Родные пропавших рассказали, что у пропавших мужчин были судимости за торговлю наркотиками, однако они «пытались исправиться». Девушка не имела отношения к криминалу.

Поиски, предпринятые полицией и волонтерами, пока не дали никаких результатов. «Они как сквозь землю провалились. Страшно, потому что такое может случиться с каждым», — прокомментировал ситуацию один из местных жителей.

