Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:31, 25 апреля 2025Из жизни

Трое приятелей бесследно исчезли после таинственного звонка

NTK: В Бразилии двое мужчин и девушка пропали после таинственного звонка
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mohammad Amin Javid / Unsplash

В Бразилии более двух недель разыскивают троих приятелей, которые пропали после таинственного телефонного звонка. Об этом пишет Need To Know (NTK).

24-летний Педро Энрике Ди Бенедетто Родригес, 22-летний Витор Хуан Сантьяго и 18-летняя Каролина Оливейра де Лима бесследно исчезли 6 апреля. Молодые люди вместе с друзьями и родственниками жарили барбекю, когда Родригесу кто-то позвонил. Он снял трубку и после короткого обмена фразами передал телефон Сантьяго. После этого троица села в машину последнего и уехала. С тех пор их никто не видел.

Полиция обнаружила автомобиль два дня спустя, на обочине шоссе в 15 километров от места, где их видели в последний раз. Машина была заперта, телефоны, кошельки и ключи молодых людей лежали внутри. В машине и вокруг нее не нашли следов борьбы или иных признаков применения насилия. Родные пропавших рассказали, что у пропавших мужчин были судимости за торговлю наркотиками, однако они «пытались исправиться». Девушка не имела отношения к криминалу.

Материалы по теме:
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020
Россияне полюбили зимовать на Бали. Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
Россияне полюбили зимовать на Бали.Откуда такая любовь и почему этот расслабленный курорт подойдет далеко не каждому?
21 октября 2022

Поиски, предпринятые полицией и волонтерами, пока не дали никаких результатов. «Они как сквозь землю провалились. Страшно, потому что такое может случиться с каждым», — прокомментировал ситуацию один из местных жителей.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Чайяпхум нашли загадочный скелет. На останках была только спортивная желтая футболка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность жертвы взрыва автомобиля в Балашихе

    Семья пострадала при ударе ВСУ по российскому региону

    Военный эксперт высказался о тактике ВС РФ под Покровском

    Турист врезался в скалу во время прыжка с парапланом в Турции и не выжил

    Появились подробности гибели генерала Генштаба от взрыва в Балашихе

    В РПЦ объяснили удар ВСУ по храму в Белгородской области

    Гагаузия отвергла требования Кишинева праздновать День Европы вместо Дня Победы

    Россиянам пообещали гарантировать сохранение их денег

    Названа сумма выплат Ozon «Краснодару» за переименование стадиона

    51-летняя Кейт Мосс снялась в откровенном нижнем белье для журнала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости