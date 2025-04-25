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09:41, 25 апреля 2025Мир

Названы вероятные последствия планов Трампа по выводу войск из Европы

Аналитик Харрис: Первыми от вывода войск США пострадают Польша и страны Балтии
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonhard Simon / Reuters

В первую очередь от сокращения американских войск пострадают Польша и страны Прибалтики. Об этом заявил научный сотрудник по вопросам Европы и внешней политики США в организации «Совет по международным отношениям» Бен Харрис, пишет Politico.

«Частичный вывод войск, скорее всего, начнется с тех американских подразделений, которые были развернуты с февраля 2022 года в рамках программы НАТО "Расширенное передовое присутствие"», — сказал он.

Аналитик добавил, что действия США могут в конечном итоге привести к ослаблению безопасности Европы в целом.

Ранее в командовании армии США в Европе и Африке сообщили, что Соединенные Штаты выводят свои войска из обеспечивающего Украину оружием хаба в польском Жешуве в целях оптимизации. Кроме того, появилась информация о том, что высокопоставленные чиновники Министерства обороны США рассматривают возможность вывода 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы.

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