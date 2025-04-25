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00:19, 26 апреля 2025Мир

В Евросоюзе дополнили предложение по Украине перед встречей в Лондоне

WP: Страны ЕС дополнили ответное предложение по Украине перед встречей в Лондоне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Европейские страны перед встречей в Лондоне в среду, 23 апреля, добавили много новых элементов в ответное предложение по урегулированию конфликта на Украине после предложения США. Об этом написала газета The Washington Post.

До отказа двух из трех американских чиновников от участия во встрече лидеры ЕС дополнили свое предложение. Они внесли в документ пункты о полном прекращении огня для начала и четких гарантиях безопасности, особенно от США.

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Ранее ЕС и Украина в ответ на предложение по урегулированию конфликта потребовали от США отказаться от ограничений на размещение европейских войск на территории страны. Брюссель и Киев настаивают на том, чтобы в будущем не противодействовать вооружению украинских войск.

23 апреля в Лондоне должна была состояться серия встреч глав МИД Британии, Франции, Германии и Украины, однако переговоры отложили.

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