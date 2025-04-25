В России назвали одну из основных версий убийства генерала Москалика

Депутат Швыткин: Теракт в Балашихе могли инициировать спецслужбы Украины

Одной из основных версий теракта в Балашихе, жертвой которого стал заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-майор Ярослав Москалик может оказаться теракт, инициированный спецслужбами Украины, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Исходя из тех данных, что уже опубликованы в СМИ, можно сделать однозначный вывод о том, что произошедшее — это теракт, направленный против сотрудника Минобороны, — сказал Швыткин. — Ясно, что он был тщательно подготовлен, что был выявлен маршрут движения сотрудника Минобороны, заложено самодельное взрывное устройство (СВУ)».

Политик допустил, что выстрелы для подствольных гранатометов (ВОГи), из которых, предположительно, состояло СВУ, были вывезены из зоны украинского конфликта либо с территории какой-то воинской части.

«Будут отрабатываться разные версии произошедшего. Но, исходя из всех имеющихся на данный момент данных, версия о теракте, организованном спецслужбами Украины, кажется приоритетной», — считает Швыткин.

Автомобиль Volkswagen взорвался 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), заложенного рядом с газобаллонным оборудованием.