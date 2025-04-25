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15:59, 25 апреля 2025Экономика

В российском регионе обследуют просевший после проезда фур мост

В Кировской области обследуют просевший после проезда многотонных фур мост
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кировской области обследуют мост, который просел после проезда многотонных фур. Об этом сообщает «Российская газета».

В настоящее время движение по мосту через реку Молому в Орловском районе на федеральной трассе «Вятка» закрыто. Губернатор Александр Соколов провел заседание региональной комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС).

На подъездах к мостовому сооружению выставлены посты ГАИ. По радиоканалам идет оповещение дальнобойщиков о невозможности проезда по мосту. Большегрузы также направляют в сторону Нолинска, чтобы они не разрушали мосты через Пижму и Кокшагу.

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В данное время на моломском мосту находятся представители собственника дороги — Упрдор «Прикамье», а также специалисты министерства транспорта Кировской области, регионального Дорожного комитета. В ближайшие дни мост обследуют, после чего будет принято решение о дальнейших действиях. Если проход по мосту окажется безопасен для пешеходов, до моста запустят стыковочные автобусы.

Соколов также указал на необходимость организовать в населенных пунктах, которые связывает мост через Молому, работу экстренных служб и служб жизнеобеспечения и активно использовать санавиацию. Также губернатор поручил организовать проверку предприятия-производителя груза на соблюдение правил транспортировки продукции, а также других компаний, которые выпускают тяжелые изделия — на соответствие нормативам подъездных путей к производствам.

Ранее в Сахалинской области обрушилась часть трассы Невельск — Томари, соединяющей Невельск, Томари и аэропорт Шахтерск. Инцидент произошел на 143-м километре автодороги рядом с водопроводной трубой. Причиной стало таяние снега.

Также сообщалось, что жители поселка Межевой Челябинской области оказались вынуждены каждый год самостоятельно чинить мост через реку Ай, который со временем разваливается все сильнее.

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