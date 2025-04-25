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17:43, 25 апреля 2025Наука и техника

В США захотели получить больше бомбардировщиков B-21

Глава STRATCOM Коттон: ВВС США нужно 145 новых бомбардировщиков B-21 Raider
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: USAF

Соединенные Штаты захотели получить больше стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Глава стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США Энтони Коттон допустил, что Военно-воздушным силам (ВВС) нужно 145 новых самолетов, пишет The National Interest (TNI).

По словам Коттона, «идеальный парк» стратегических бомбардировщиков США должен состоять из 220 самолетов. Он отметил, что этого хватит для ответа на ближайшие вызовы и глобальные угрозы.

«Чтобы добиться этого, ВВС потребовалось бы приобрести 145 стратегических бомбардировщиков-невидимок B-21 Raider, а не 100, как сейчас. В настоящее время ВВС эксплуатируют около 140 стратегических бомбардировщиков трех различных типов: B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress», — пишет издание.

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Автор напомнил, что ВВС планируют вывести из эксплуатации B-1 и B-2, оставив только B-21 и модернизированные B-52J. По его словам, это позволит обеспечить баланс между малозаметностью и вместительностью.

Ранее в апреле издание 19FortyFive назвало новые двигатели Rolls-Royce F130, которые получат модернизированные B-52J, секретным оружием самолета. Они увеличат мощность и на 30 процентов повысят топливную экономичность бомбардировщика.

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