В США рассказали о «секретном оружии» нового B-52

19FortyFive: Новые двигатели — это секретное оружие модернизированного B-51J

Новые двигатели, которые получат модернизированные стратегические бомбардировщики B-51J, повысят эффективность самолета. О возможностях усовершенствованного B-52 рассказали в публикации 19FortyFive.

«Бомбардировщик B-52 проходит критическую модернизацию с использованием новых двигателей Rolls-Royce F130, своего рода секретного оружия, обещающего увеличить мощность, на 30 процентов повысить топливную экономичность и снизить затраты на техническое обслуживание», — пишет издание.

Автор отметил, что F130 не требуют капитального ремонта в течение всего срока службы. Поэтому новые двигатели снизят затраты на эксплуатацию американских бомбардировщиков. Он подчеркнул, что F130 — это вариант гражданского Rolls-Royce BR725. Налаженное производство позволит оперативно получать детали для обслуживания нового двигателя B-52.

В публикации отметили, что новые двигатели позволят продлить срок службы B-52 еще на 30 лет.

В феврале стало известно, что установку новых радаров на модернизированные B-52 отложили на год. Работы планируют начать во втором и четвертом квартале 2026 финансового года. На первом этапе новыми радарами планируют оснастить примерно треть парка B-52 (28 самолетов).