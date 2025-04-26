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01:41, 26 апреля 2025Силовые структуры

Изнасиловавшему дочь участника СВО мигранту ужесточили приговор

Челябинский суд ужесточил приговор мигранту, изнасиловавшему дочь участника СВО
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Unsplash

Суд в Челябинске принял решение ужесточить приговор мигранту, которого ранее осудили за изнасилование дочери участника спецоперации (СВО). Ранее этот же суд смягчил осужденному приговор, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. «Приговор стал даже жестче, чем первоначальный. Если в суде первой инстанции Сайакбарову назначили восемь лет колонии строгого режима, то теперь — девять», — говорится в материале.

Изнасилование произошло в августе 2023 года. Мигрант за рулем такси вез 16-летнюю девушку. Он вытащил ее из машины и насильно привел к себе домой, где надругался. Позднее его задержали.

Сперва мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако после рассмотрения апелляционной жалобы ему смягчили приговор, назначив наказание в виде лишения свободы сроком 3,5 года в колонии общего режима.

Судебным решением возмутился председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и потребовал от руководителя челябинского управления ведомства доклад о результатах расследования уголовного дела.

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