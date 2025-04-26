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23:39, 25 апреля 2025Культура

Киркорова заметили у суда в Петербурге

Филипп Киркоров посетил заседание суда в Петебруге
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге музыканта Филиппа Киркорова заметили около Калининского районного суда. Исполнитель посетил судебное заседание, пишет «МК в Питере» со ссылкой на источник.

Подробности дела неизвестны, однако, по данным газеты, оно может касаться ремонта недвижимости. Уточняется, что ответчиком выступает компания, занимающаяся ремонтом мебели и производством хозяйственных и керамических изделий.

Позднее Киркорова попросили прокомментировать заседание, но артист не стал приводить подробности и уточнять детали.

Ранее сообщалось, что на концерте в Петербурге на Киркорове загорелась куртка.

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