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05:29, 26 апреля 2025Бывший СССР

Марочко заявил о перемалывании ВСУ в Часовом Яре

Военный эксперт Марочко: ВС РФ перемалывают ВСУ в Часовом Яре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы перемалывают технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

По словам Марочко, украинские военные ожесточенно сопротивляются в Часовом Яре. При этом российские солдаты накатывают на позиции ВСУ. «В целом на данном участке фронта идет перемалывание живой силы и техники противника», — подчеркнул он.

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Ранее Марочко заявил, что российские войска закрепляются на новых рубежах в Часовом Яре. Они также зачищают центр города от солдат ВСУ.

До этого Марочко сообщил, что подразделения армии России продвинулись в Часовом Яре и заняли прибрежную зону на севере Днепровского пруда. Он отмечал, что ВСУ пытаются удержать укрепрайон на пересечении Днепровской и Центральной улиц.

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