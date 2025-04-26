Названы лучшие упражнения для мужчин после 45 лет

Ведущий канал Pro Training назвал лучшие упражнения для мужчин после 45 лет. Его слова приводит Men Today.

В комплекс эксперт рекомендовал включить подтягивания обратным хватом, отжимания, жим вверх сидя, обратную планку, а также румынскую тягу. Для последнего упражнения нужно встать ровно, немного согнув колени. Далее следует взять гриф хватом сверху, в наклоне опустить штангу максимально близко к голеням, а затем медленно поднять штангу.

Ведущий подчеркнул, что тренироваться в среднем возрасте стоит аккуратно. По его мнению, упражнения с сопротивлением способствуют мужскому здоровью, улучшая работу сердца, снижая артериальное давление и повышая психическое благополучие.

Ранее фитнес-тренер Дэвид Лоуренс назвал упражнения, опасные для мужчин после 40 лет. Такими упражнениями стали жим штанги из-за головы, приседания в тренажере Смита и тяга штанги к подбородку.