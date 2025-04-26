Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо М
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Пари Нижний Новгород
1:0
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Челси
1:0
Завершен
Эвертон
Англия — Премьер-лига|34-й тур
Ростов
1:1
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
18:02, 26 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион пожалел заявившую о невозможности жить свободно в России Касаткину

Васильев заявил о жалости к Касаткиной после ее слов о несвободе в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mike Frey / Imagn Images / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о смене гражданства российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая теперь представляет Австралию. Его слова приводит Vseprosport.

Бывший спортсмен заявил, что ему жалко теннисистку. «Касаткина только начинает свою жизнь, а уже наделала кучу опрометчивых заявлений. По мере взросления и сравнения жизни в разных странах она все равно придет к выводу, что дома, то есть на родине, в России, всегда лучше», — заявил Васильев.

Ранее Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство на австралийское.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 14-е место.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

    Раскрыты подробности убийства генерал-лейтенанта Москалика

    Захарова после освобождения Курской области заявила о боевом братстве России и КНДР

    Серию землетрясений зафиксировали в Крыму

    Трамп отреагировал на идею вернуть Украине потерянные территории

    Семак оценил ничью в матче с «Динамо»

    В МИД России улучили в лукавстве посла Франции

    В России объяснили готовность Москвы к диалогу с Киевом без предварительных условий

    Волочкова исполнит песню Пугачевой на свадьбе дочери

    «Локомотив» ушел от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости