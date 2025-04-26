Олимпийский чемпион пожалел заявившую о невозможности жить свободно в России Касаткину

Васильев заявил о жалости к Касаткиной после ее слов о несвободе в России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о смене гражданства российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая теперь представляет Австралию. Его слова приводит Vseprosport.

Бывший спортсмен заявил, что ему жалко теннисистку. «Касаткина только начинает свою жизнь, а уже наделала кучу опрометчивых заявлений. По мере взросления и сравнения жизни в разных странах она все равно придет к выводу, что дома, то есть на родине, в России, всегда лучше», — заявил Васильев.

Ранее Касаткина заявила о невозможности жить свободно в России. Спортсменка объяснила, что из-за этого сменила гражданство на австралийское.

29 марта Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) экс-россиянка занимает 14-е место.