Путин внес в Госдуму договор с популярной туристической страной о выдаче преступников

Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу (ГД) договор с Таиландом о выдаче преступников. Страница законопроекта появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Договор предусматривает взаимную выдачу граждан за совершение преступлений, за которые законодательством обеих стран предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. При этом решение о выдаче собственных граждан не является обязательным для обеих сторон.

Ответственными органами за исполнение соглашения назначены Генеральная прокуратура Российской Федерации и Генеральный прокурор Таиланда. Законопроект был одобрен правительством России и внесен в ГД Путиным 25 апреля.

Ранее двое россиян угодили в полицию в Таиланде за одно нарушение. Правоохранители также оштрафовали две туристические фирмы.