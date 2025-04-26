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12:01, 26 апреля 2025Путешествия

Путин внес в Госдуму договор с популярной туристической страной о выдаче преступников

Путин внес на ратификацию в ГД договор с Таиландом о выдаче преступников
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную Думу (ГД) договор с Таиландом о выдаче преступников. Страница законопроекта появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Договор предусматривает взаимную выдачу граждан за совершение преступлений, за которые законодательством обеих стран предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года. При этом решение о выдаче собственных граждан не является обязательным для обеих сторон.

Ответственными органами за исполнение соглашения назначены Генеральная прокуратура Российской Федерации и Генеральный прокурор Таиланда. Законопроект был одобрен правительством России и внесен в ГД Путиным 25 апреля.

Ранее двое россиян угодили в полицию в Таиланде за одно нарушение. Правоохранители также оштрафовали две туристические фирмы.

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