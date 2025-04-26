Раскрыта причина возгорания куртки на Киркорове во время выступления

«Газета.Ru»: Куртка заискрилась на Киркорове от его энергии

Представитель российского эстрадного певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская раскрыла причину возгорания куртки во время выступления. Соответствующий комментарий приводит «Газета.Ru».

Успенская заявила, что артист уже на репетиции другого концерта, несмотря на произошедший инцидент. «Филипп уже на репетиции, [одежда] заискрилась от энергии артиста», — объяснила она.

Также собеседница издания уточнила, что команда поп-исполнителя обсудит изменения в программе в течение дня.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на концерте в большом концертном зале «Октябрьский» на Киркорове загорелась куртка во время перформанса с фейерверками. Сначала все шло по плану, но потом выяснилось, что певец обжегся.