Группировка войск «Днепр» уничтожила до 90 солдат ВСУ за сутки

За прошедшие сутки российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили почти 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, его слова передает ТАСС.

«Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Запорожья, Павловки, Новоданиловки, Понятовки и Антоновки», — рассказал Кодрян.

По его словам, противник потерял до 90 солдат, а также 11 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Щербаки в Запорожской области.