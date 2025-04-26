Российские военные уничтожили почти 100 солдат ВСУ за сутки

За прошедшие сутки российские военные группировки войск «Днепр» уничтожили почти 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян, его слова передает ТАСС.
«Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Запорожья, Павловки, Новоданиловки, Понятовки и Антоновки», — рассказал Кодрян.
По его словам, противник потерял до 90 солдат, а также 11 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт Щербаки в Запорожской области.