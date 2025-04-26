Ряд россиян предупредили об опасной погоде на выходных

Синоптик Вильфанд заявил об опасной погоде на выходных в 10 регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на выходных 10 регионов России ждет опасная погода. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

Эксперт предупредил, что мокрый снег и дождь прогнозируются в Северо-Западной части России, а на юге пройдут ливни с грозой. По его словам, на Урале ожидаются заморозки, в Забайкалье — высокий уровень пожароопасности.

«В ближайшие дни в Вологодской, Архангельской областях, Республике Коми пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, что приведет к гололеду. В Краснодарском крае, Волгоградской области и Крыму прогнозируется сильный ливень с грозой и усилением ветра до 20-22 метров в секунду», — сказал он.

Ранее Вильфанд сообщал о грядущем похолодании. Однако ожидается, что в первые майские праздники в Москве установится теплая погода.