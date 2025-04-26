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03:45, 26 апреля 2025Бывший СССР

Украинских военных обвинили в убийстве служителей монастыря в ДНР

Иеродиакон Диадор: ВСУ убивали служителей Свято-Успенского монастыря в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Иеродиакон Диадор заявил, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) намеренно убивали служителей Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Иеродиакон Диадор рассказал, что минометчик ВСУ работал как снайпер, когда разведка с дронами фиксировали перемещение по территории монастыря. Тогда в это место сбрасывали мину.

«Понимали, что по обители ходить нельзя, нужно было передвигаться очень быстро, бегом. Также у нас был убит трудник Георгий, он вышел, шел в гараж, чтобы там управляться, и прямо мина ему 120-я под ноги прилетела», — рассказал он.

Священнослужитель добавил, что украинские военные знали, что Георгий — водитель, поскольку он постоянно ездил. Кроме того, он не был в военной форме.

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